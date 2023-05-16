При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомляє Міненерго.

“Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Сили ППО спрацювали успішно, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі.

Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні зі світлом.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу світло повернули для понад 31 тисячі споживачів.

Також повідомляється, що енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання.

Нагадаємо, українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.