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СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу у масштабних фінансових махінаціях

Зокрема, слідство встановило, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу у масштабних фінансових махінаціях
Фото: Вікіпедія

Служба безпеки України заявила про викриття підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. 

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Зазначається, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Нагадаємо, на початку квітня суд заарештував три газові компанії екснардепа Котвіцького та російського олігарха Фукса. Права передані в управління АРМА.

У лютому СБУ і ДБР провели обшуки на об’єктах екснардепа Котвіцького та російського олігарха Павла Фукса.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна. Учора Фірташу також оголосили підозру. 

Після запровадження санкцій РНБО Фукс заявив, що в Росії бізнес не веде, і 2017 року вийшов з громадянства РФ. У свою чергу, видання "Обозреватель" повідомило, що російське громадянство Фуксом було збережено, а після отримання паспорта України, він отримав і новий паспорт РФ.

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