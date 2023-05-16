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​У Києві на територію зоопарку впали уламки ракети, з тваринами проводять антистресові заходи

Пошкоджено зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Уламки збитої російської ракети впали на територію зоопарку в Києві.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було", - написав він у Telegram.

Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

"Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців КиївЗоо!", - додав мер.

Нагадаємо, що Київській зоопарк прихистив понад 200 тварин з постраждалих від війни регіонів.

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