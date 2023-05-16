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Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах

Ворог використав безпілотник і ракети. 

Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Пожежа після падіння уламків
Фото: ДСНС, Сергій Крук

У ніч на 16 травня російська армія вчинила восьму з початку місяця атаку на Київ. Ворог бив з різних напрямків одночасно, і безпілотниками, і крилатими ракетами, і, за даними міської військової адміністрації, ймовірно, балістичними.

Начальник КМВА Сергій Попко сказав, що атака була виняткова за щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За попередніми даними, більшість цілей була знищена в повітряному просторі. 

"Попередьно, зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – заявив Попко.

Фото: Сергій Крук, ДСНС

Фото: Сергій Крук, ДСНС

Фото: Сергій Крук, ДСНС

Фото: Сергій Крук, ДСНС

Фото: Сергій Крук, ДСНС

Він стверджує, що даних про поранених немає, але мер міста Віталій Кличко вночі під час атаки повідомляв про трьох потерпілих в Соломʼянському районі. Там загорілась будівля в 200 кв. метрів і автомобілі.  Були також дані про падіння уламків на зоопарк у Шевченківському. 

Повітряну тривогу для киян та мешканців області оголошували двічі. Другу – через безпілотник біля Борисполя. 

Попередня ворожа атака на столицю була у ніч на 14 травня. ВПО відбила всі безпілотники.

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