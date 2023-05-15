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Угорщина заблокувала виплату чергового траншу з Європейського фонду миру, - ЗМІ

Цей транш мав бути виплачений наступного понеділка.

Угорщина заблокувала виплату чергового траншу з Європейського фонду миру, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату чергового траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на інформоване джерело.

“Будапешт нібито вимагав “гарантій”, що EPF зберігатиме свій “глобальний” горизонт у майбутньому, а не використовуватиметься лише для озброєння Києва. EPF відшкодовує державам-членам - зазвичай 50%, але фіксованого стандарту немає - які пожертвували Україні військові матеріали”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що транш мав би бути виплачений наступного понеділка, його розмір складає 500 млн євро.

На початку травня повідомлялось, що Європейський Союз загалом надасть Україні боєприпасів на 2 мільярди євро. Зараз йдеться про надання боєприпасів на 1 млрд євро.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що переговори щодо 11 пакету санкцій проти Росії неможливі, поки Україна не виключить зі свого списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank.

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