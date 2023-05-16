В Ісландії сьогодні стартує четвертий саміт Ради Європи, у фокусі – підтримка України

Європейські лідери зберуться сьогодні у Рейк’явіку на четвертий саміт Ради Європи , щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Захід триватиме два дні, це четвертий саміт з часу створення організації у 1949-му році.

Про це пише Reuters.

“Важливість Ради Європи часто недооцінюється”, – сказав Франк Швабе, німецький законодавець, який брав активну участь у плануванні саміту.

У ньому візьмуть участь німецький канцлер Олаф Шольц, британський прем’єр Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, а український президент Володимир Зеленський звернеться до своїх колег по відеозв’язку.

Ісландські організатори заявили, що зустріч стане можливістю підтримати Україну за допомогою “конкретних заходів”, а також стимулювати ініціативи щодо подолання нових загроз для демократії, включно зі зміною клімату та штучним інтелектом.

Додамо, наприкінці зустрічі Ісландія передасть головування у Комітеті міністрів Ради Європи Латвії.

Демократичні цінності Ради Європи підтримує Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, де громадяни можуть подати до суду на уряди у разі порушення прав людини. Членство Росії у РЄ було призупинено на наступний день після того, як вона вторглася в Україну в лютому 2022 року. Тоді Москва вийшла з наглядової організації за кілька годин до голосування за її виключення.

Нагадаємо, Латвія вважає продовження працевлаштування росіян в організаціях Ради Європи неприйнятним, адже країна виключена з інституції.