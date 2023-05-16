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"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки, – Сирський

Командувач Сухопутних військ відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки, – Сирський
Олександр Сирський
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Кожен з них є автором нової сторінки історії нашої війни. «Вагнерівці» залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", – написав Сирський.

Він розповів, що разом з командирами частин та підрозділів ухвалено необхідні рішення для продовження оборони. За його словами, військові прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

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Сирський також відзначив нагородами наших захисників і вручив подарунки нашим бійцям.

"Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр та інших бригад за подвиги на полі бою. Тримаймо стрій! Разом –переможемо! Слава Україні та її захисникам!" – додав командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ відтіснили російську лінію фронту на північний захід від Бахмута.

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