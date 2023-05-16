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Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат

Загалом протягом ночі для атаки було використано 18 ракет.

Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росія здійснила масштабну атаку на Київ з усіх напрямків, використовуючи різні типи ракет.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

"З усіх напрямків – це північ, південь та схід – атакували, передусім, столицю. Ми розуміємо, що там був епіцентр атаки. Атакували ракетами різних типів, різного базування. Повітряного базування, таких як Х-47 («Кинджал») з шести літаків з північного та зі східного напрямку випускали ці ракети. Також ракети «Калібр» із кораблів в Чорному морі, дев’ять таких ракет. І три ракети наземного базування летіли по балістичній траєкторії – це може бути або «Іскандер-М», або зенітна ракета, призначена для збиття повітряних цілей. Але ними теж окупанти б’ють по землі. Ймовірно, С-400", – розповів Ігнат.

Загалом протягом ночі, що минула, для атаки було використано 18 ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, відпрацювання ППО було 100% – усі ракети були збиті.

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"Таким чином, 18 ракет загалом. Усі знищені, більшість – у столиці. Але ще чотири ракети «Калібр» знищено на південному напрямку повітряним командуванням «Південь». Загалом повітряне командування «Центр», яке зосереджене на захисті центру та північних областей України, відпрацювало успішно. І це мало сказати, що успішно", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що уламки збитих ракет впали в кількох районах Києва. За даними КМВА, обійшлося без жертв, натомість міський голова Віталій Кличко повідомив про трьох потерпілих у Соломʼянському районі. Частина уламків упала в міському зоопарку, через що з тваринами проведуть антистресові заходи.

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