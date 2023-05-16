Боррель назвав перепродаж Індією російської нафти порушенням санкцій

Євросоюз має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти до Європи як очищеного палива, зокрема дизельного.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише The Guardian.

Торік Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку західні країни “відкинули через санкції”.

“Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів, що дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи на конкурентній основі та зайняти велику частку ринку”, − зазначило видання.

“Якщо дизельне паливо або бензин надходять до Європи... з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів”, − сказав головний дипломат блоку.

Нагадаємо, за даними індійського Bank of Baroda, за рік повномасштабної війни Росії в Україні імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів. Азійська країна наростила закупівлю російської сирої нафти і зекономила близько $5 млрд.

За інформацією Bloomberg, Індія збільшила купівлю російської нафти та перероблює її у паливо для ринків США і Європи. Країна може отримати більший прибуток, купуючи сиру нафту зі знижкою і продаючи нафтопродукти з неї за світовими цінами.