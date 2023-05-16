Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

Боррель назвав перепродаж Індією російської нафти порушенням санкцій

Високий представник ЄС закликав вжити жорстких заходів через обхід обмежень.

Боррель назвав перепродаж Індією російської нафти порушенням санкцій
Фото: EPA/UPG

Євросоюз має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти до Європи як очищеного палива, зокрема дизельного.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише The Guardian.

Торік Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку західні країни “відкинули через санкції”.

“Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів, що дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи на конкурентній основі та зайняти велику частку ринку”, − зазначило видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Якщо дизельне паливо або бензин надходять до Європи... з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів”, − сказав головний дипломат блоку.

Нагадаємо, за даними індійського Bank of Baroda, за рік повномасштабної війни Росії в Україні імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів. Азійська країна наростила закупівлю російської сирої нафти і зекономила близько $5 млрд.

За інформацією Bloomberg, Індія збільшила купівлю російської нафти та перероблює її у паливо для ринків США і Європи. Країна може отримати більший прибуток, купуючи сиру нафту зі знижкою і продаючи нафтопродукти з неї за світовими цінами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies