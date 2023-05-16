Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум $120 млн, – ЗМІ

У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонаймеше 119,08 млн доларів.

Про це свідчать розрахунки "Економічної правди".

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів, тобто загальна вартість випущених снарядів – $58,5 млн. Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від $10 млн і вище, загальна вартість 6 пусків – $60 млн.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за одиницю. В середньому, шість таких БпЛА коштували $280 тисяч.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, $100 тис. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Тож три дрони коштували $300 тисяч.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн доларів.

Нагадаємо, українська ППО в ніч на 16 травня збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.