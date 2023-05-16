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Дружину ексканцлера Німеччини Шредера звільнили з держкомпанії за святкування 9 травня у посольстві РФ у Берліні

Сьогодні, 16 травня, компанія NRW.Global Business, де працювала Шредер-Кім, заявила, що припиняє з нею трудові відносини.

Дружину ексканцлера Німеччини Шредера звільнили з держкомпанії за святкування 9 травня у посольстві РФ у Берліні
Герхард Шредер з дружиною
Фото: EPA/UPG

Дружину колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Кім (Soyeon Schröder-Kim) звільнили з компанії NRW.Global Business (агентство торгівлі та інвестицій землі Північний Рейн-Вестфалія) після того, як вона 9 травня разом із чоловіком відвідала урочистий прийом у посольстві РФ. 

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

"Шредер-Кім негайно звільнено з посади, її трудові відносини з NRW.Global Business будуть припинені без попереднього повідомлення", – повідомила прессекретар міністра економіки землі Північний Рейн - Вестфалія Мона Нойбаур (Mona Neubaur) газеті Kölner Stadt-Anzei.

Зазначається, що Шредер-Кім займала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Компанія неодноразово вказувала Шредер-Кім, що представники не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України.

Як відомо, 9 травня кілька німецьких політиків відвідали прийом російського посольства у Берліні. День Перемоги, що відзначається в РФ, разом з російськими дипломатами відсвяткували, зокрема, ексканцлер ФРН Герхард Шредер разом з дружиною, а також декілька політиків з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Візит політиків до російського посольства зазнав у Німеччині різкої критики.

Також зазначається, що колишній федеральний канцлер Шредер вважається одним із наближених президента РФ Володимира Путіна. Німецького політика критикують за відмову однозначно засудити російське вторгнення в Україну. 

"Робота Герхарда Шредера в російських енергетичних компаніях викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі і щодо нашої країни. У цьому немає нічого хорошого", – заявив, зокрема, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

У березні 2022 року Шредера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу "Ганновер 96". 

Європейський парламент закликав включити Шредера до списку санкцій російських олігархів. У травні урядова коаліція ФРН у складі соціал-демократів, "зелених" та ВДП позбавила ексканцлера офісу та співробітників. Шредер подав позов на це рішення, але програв.

Нагадаємо, минулого тижня чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Росія остаточно зруйнувала європейський безпековий порядок. Президент Німеччини вважає, що навіть припинення війни в Україні не означало б повернення до старої філософії безпеки.

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