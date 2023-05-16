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Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ

Україна розраховує на Велику Британію, сказав експрезидент в ефірі британського телеканалу Sky News.

Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News на запитання, як він оцінює результати європейського турне президента Зеленського, заявив, що кожен українець -  від солдата до президента Зеленського - робить максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом.

«Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою», – сказав Порошенко.

Також він нагадав, що понад 300 вантажівок разом із тягачами, а також генератори, системи радіоелектронної боротьби та багато-багато іншого, які закупив Фонд Порошенка і передав військовим, були доставлені з Великої Британії.

«Також я хочу звернути увагу на саміт G7 в Японії. Ми розраховуємо в результаті цього саміту G7 на нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, у тому числі реактивних винищувачів і ракет великої дальності. Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі», – сказав Порошенко.

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