Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News на запитання, як він оцінює результати європейського турне президента Зеленського, заявив, що кожен українець - від солдата до президента Зеленського - робить максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом.

«Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою», – сказав Порошенко.

Також він нагадав, що понад 300 вантажівок разом із тягачами, а також генератори, системи радіоелектронної боротьби та багато-багато іншого, які закупив Фонд Порошенка і передав військовим, були доставлені з Великої Британії.

«Також я хочу звернути увагу на саміт G7 в Японії. Ми розраховуємо в результаті цього саміту G7 на нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, у тому числі реактивних винищувачів і ракет великої дальності. Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі», – сказав Порошенко.