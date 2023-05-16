Окупанти ускладнюють правила перебування на ЗАЕС

Зараз на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті стають для працівників дедалі жорсткішими.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає "Енергоатом", персоналу навіть заборонено спілкуватися.

Зараз на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні "охоронці" наразі вирішують, як функціонувати об'єкту. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході.

Як підкреслює компанія, причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, така: окупанти намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території атомної станції. В "Енергоатомі" підкреслили, що ворог цинічно перетворив атомну станцію на військовий об'єкт.

Нагадаємо, що очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС.

10 травня Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника ЗАЕС, Енергодара, близько 3100 людей.