Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти ускладнюють правила перебування на ЗАЕС

Зараз на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників.

Окупанти ускладнюють правила перебування на ЗАЕС
Фото: Енергоатом

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті стають для працівників дедалі жорсткішими. 

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", – йдеться у повідомленні. 

Як зазначає "Енергоатом", персоналу навіть заборонено спілкуватися.

Зараз на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні "охоронці" наразі вирішують, як функціонувати об'єкту. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході.

Як підкреслює компанія, причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, така: окупанти намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території атомної станції. В "Енергоатомі" підкреслили, що ворог цинічно перетворив атомну станцію на військовий об'єкт.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС. 

10 травня Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника ЗАЕС, Енергодара, близько 3100 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies