Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта, — ЦНС

Мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії.

На Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта, — ЦНС
Фото: змі окупантів

На Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Окупанти змушують мешканців Запорізької області переукладати договори про постачання електроенергії, для чого необхідно мати російські “документи”.

Так, для переукладення договору необхідно мати російські “паспорт”, “ідентифікаційний код” та “документи на право власності на житло”. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії.

Таким чином, окупанти роблять неможливим життя на тимчасово окупованих територіях без російського аусвайсу.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилились перевірки авто на українських номерах. Окупанти затримують такі авто на блокпостах та наполегливо «переконують» власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь.

Нагадаємо, окупанти створили маневрені групи Росгвардії для боротьби з партизанським рухом. Наразі окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення окупованих територій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies