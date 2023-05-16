Українські сили ППО вперше одночасно вразили шість аеробалістичних ракет, – Ігнат

Під час сьогоднішньої атаки росіяни випустили шість аеробалістичних "Кинжалів" по території України. Українські сили ППО вперше одночасно вразили таку кількість ракет.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Особливість останньої атаки – це використання великої кількості аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Таку кількість саме цих засобів ураження було використано вперше", – розповів Ігнат.

Він наголосив, що це надзвичайно символічно для ворога – бити саме в серце країни. Також Ігнат нагадав, що столиця була основною метою ворога з перших днів агресії Росії. Був намір оточити і захопити Київ.

"Але ворогу не вдалося це зробити та зараз просто триває "повітряний тероризм" саме столиці", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, українська ППО в ніч на 16 травня збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.

За розрахунками видання “Економічна правда”, нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум 120 млн доларів.