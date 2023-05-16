Європейське турне Зеленського і контрнаступ ЗСУ: "Ще кілька візитів – і все"

Водночас аналітики вважають, що Президент України прагнув розповісти західним лідерам про реальну ситуацію на полі бою , аби запобігти підвищеним очікуванням.

Пакети військової допомоги, оголошені Німеччиною, Великою Британією, Італією та Францією під час візитів Президента України, роблять "дуже ймовірним" те, що українські війська незабаром завдадуть удару по окупантах на півдні, з посиланням на військових експертів пише, зокрема, New York Times .

"Ще кілька візитів – і все" , – напівжартома відповів Президент Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні на запитання, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу.

На брифінгу в Лондоні, кінцевому пункті травневого вояжу, Володимир Зеленський сказав, що задоволений результатами переговорів : "Важливі, потужні оборонні пакети – ось які є домовленості. Ми говоримо про G7. Дуже важлива позиція кожної з цих країн, щоб вона була обʼєднана. Ми говоримо про коаліцію літаків".

Фото: EPA/UPG

За три дні Президент України відвідав п’ять країн (включно з Ватиканом).

Володимир Зеленський дякував своїм візаві за послідовну позицію щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та за комплексну допомогу, висловлював сподівання на подальшу всебічну підтримку, наполягав на необхідності посилити тиск на країну-агресора, говорив про українську формулу миру. В Італії, Німеччині та у Франції підписав спільні декларації, в яких йдеться про рух України до НАТО і ЄС, щоправда, формулювання в цих документах дають доволі широкий простір для тлумачень. Однак стосовно чергових пакетів військової допомоги Україна отримала цілком конкретні пропозиції. Отже…

13 травня. Італія (Рим), Ватикан

Зустрічі: з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою, з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, Папою Франциском. Це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року.

Фото: ОПУ

Підсумки: на спільному брифінгу з очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба.

Джорджа Мелоні своєю чергою заявила, що Італія робить ставку на перемогу України та надаватиме військову підтримку.

Фото: EPA/UPG

Фото: ОПУ

Мелоні також підтвердила, що її країна підтримує українську формулу миру з десяти пунктів і бажання України вступити до Євросоюзу і НАТО.

14 травня. Німеччина (Берлін, Аахен)

Зустрічі: з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, із членами Кабінету з питань безпеки ФРН (долучилися віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек, а також міністри закордонних справ, оборони, фінансів, економічного співробітництва та розвитку і внутрішніх справ.

Володимир Зеленський разом із Олафом Шольцем також відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG

Підсумки: напередодні візиту уряд Німеччини підтвердив виділення Україні рекордного пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро. Крім того, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі із членами Кабінету з питань безпеки ФРН Зеленський також обговорив питання поставок західних винищувачів.

У німецькому місті Аахен президент Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, присуджену йому та українському народові. Міжнародна премія імені Карла Великого – престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Названа на честь засновника Франкської імперії, який керував державою з Аахена, традиційно вручається на свято Вознесіння на церемонії в Коронаційному залі ратуші Аахена.

14 травня. Франція (Париж)

Зустрічі: з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Фото: EPA/UPG

Підсумки: публічно озвучені військові здобутки візиту в Париж – десятки бронемашин і колісних танків, а також заходи з посиленням ППО.

Передусім Франція готується посилити ту підтримку, яку вже надає Україні, відзначає LeFigaro. Це технічне обслуговування перевірених артилерійських систем "Цезар". Вона також надішле нові легкі танки AMX-10 RC, кількість яких не вказується. "Найближчими тижнями Франція навчить і оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків", – цитує видання спільну заяву президентів.

Навчання на винищувачах не виключаються, навіть якщо поставка французьких літаків не стоїть на порядку денному. Франція, яка вже поставила "Містралі", "Кротали" і "Мамбу", вивчає можливість поставки нових систем оборони "земля-повітря".

За словами Президента Зеленського, Франція представить "нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі".

15 травня. Велика Британія (Лондон)

Зустрічі: з премʼєр-міністром Ріші Сунаком

Фото: ОПУ

Підсумки: Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів, йдеться у заяві британського уряду, яку цитує The Guardian.

Премʼєр-міністр Ріші Сунак перед зустріччю із Володимиром Зеленським зазначив, що зараз для України настає вирішальний момент у протистоянні російській агресії. "Ось чому Велика Британія продовжить підтримку України – від танків до тренувань, від боєприпасів до броньованої техніки", – сказав він.

Нагадаємо, що Британія не раз першою серед союзників ухвалювала рішення про виділення Україні необхідного озброєння, зокрема сучасних танків Challenger та далекобійних ракет Storm Shadow, які лише трохи поступаються дальністю легендарним американським ATACMS.

Аналітики відзначають, що Київ, окрім авіаційної коаліції, в очікуванні саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, працює і над створенням "натівської коаліції". Володимир Зеленський не полишає спроб заручитися підтримкою західних партнерів у просуванні України до вступу в НАТО.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В Італії зокрема йшлося і про те, що "Україна, попри війну, реалізує рекомендації Єврокомісії і сподівається на схвалення Європейською Радою рішення про початок переговорів щодо вступу до ЕС вже цього року.

"Війна об'єднала європейські народи. У Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім'ї", – сказав два дні тому, під час зустрічі з Президентом Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц. Від наших західних партнерів залежить, чим саме ці гарні слова будуть підкріплені.