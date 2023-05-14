Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", – сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Він подякував Шольцу за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Президент також вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський та Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються ЗСУ і яка постачається до України.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що президент України та канцлер ФРН підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію. Під час цього візиту Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.