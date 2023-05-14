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У Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про "тренування флоту"

"Гучні звуки в місті – це флот проводить тренування бойових розрахунків на Північному молу і в Стрілецькій бухті".

У Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про "тренування флоту"
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

У неділю, 14 травня, в окупованому Севастополі було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Водночас, призначений Кремлем голова Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що звуки вибухів начебто пов’язані з "тренуванням Чорноморського флоту".

"Гучні звуки в місті – це флот проводить тренування бойових розрахунків на Північному молу і в Стрілецькій бухті. У місті все спокійно", – сказав він.

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Нагадаємо, що, починаючи з серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках" та "роботою ППО".

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