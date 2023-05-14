Є руйнування та постраждалі.

Сьогодні, 14 травня, російсьа армія знову атакувала територію Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрації.я.

"Прифронтові населені пункти під ворожим вогнем. В Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування", - повідомили в адміністрації.

Крім того, в результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка.

"Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти продовжують незаконно депортувати дітей з регіону.