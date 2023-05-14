Росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 109 вибухів

За попередньою інформацією, втрат немає.

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Протягом неділі, 14 травня, російські окупанти вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог гатив із мінометів - 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл із гранатометів - 59 вибухів.

По Юнаківській громаді противник здійснив артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл із міномета - 8 вибухів.

За попередньою інформацією, втрат немає.

Нагадаємо, в суботу 13 травня російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область. Загарбники використовували міномети, гранатомети і артилерію.