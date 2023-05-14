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Росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 109 вибухів

За попередньою інформацією, втрат немає.

Росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 109 вибухів
Архівне фото

Протягом неділі, 14 травня, російські окупанти вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог гатив із мінометів - 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл із гранатометів - 59 вибухів.

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По Юнаківській громаді противник здійснив артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл із міномета - 8 вибухів.

За попередньою інформацією, втрат немає.

Нагадаємо, в суботу 13 травня російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область. Загарбники використовували міномети, гранатомети і артилерію.

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