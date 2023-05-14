Зеленський прибув до Парижа

Президент наголосив, що звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію - зростає.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Про це він повідомив у телеграмі.

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин" - написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також відвідав Німеччину. Президент України та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію.