Безпечний відпочинок у лісі: чи реально?

В Україні стартує масштабна програма створення лісових рекреаційних пунктів. Цього року ДП «Ліси України» планує побудувати понад 120 об’єктів по всій країні. З них майже два десятки — це комплекси дозвілля з повною інфраструктурою, водою, електроенергією. Де у наявності увесь необхідний інвентар, заготовлені дрова. Де є не лише спортивні та дитячі майданчики, але й облаштовані екостежки для безпечної подорожі мальовничими місцями. Де можна скуштувати все, чим багатий український ліс: ягоди, мед, соки, трав’яні чаї. Де, окрім організації дозвілля, є просвітницька та культурна складова, можливість організації екологічних навчальних програм та екскурсій.

Фото: надане Юрієм Болоховцем

Загальна сума інвестицій у проєкт складає понад 100 млн грн.

Це перша в історії українського лісового господарства програма розвитку рекреації всеукраїнського рівня. Раніше влаштуванням майданчиків для дозвілля займались лісгоспи. Хтось приділяв цьому увагу, час, кошти. Дехто не дуже переймався питанням. Не існувало ані узагальненої практики, ані чітких вимог та стандартів. Ані моделі управління рекреаційним господарством.

Хоча з власного досвіду керівники знали — хочеш уберегти ліс від пожеж, створи людям територію для безпечного відпочинку. Не потрібно чогось особливого — альтанки, місце для розведення багаття. І це одразу на 50—90% знизить кількість загорянь у навколишніх лісових масивах.

Фото: надане Юрієм Болоховцем

Після деокупації з’явився ще один аргумент на користь створення мережі рекреаційних пунктів. Ліси заміновані та засмічені боєприпасами, отже, майданчики — це елементарна безпека.

Завдяки реформі лісової галузі вдалось зібрати команду фахівців, провести інвентаризацію, проаналізувати досвід — як український, так і іноземний. І врешті-решт розробити програму розвитку.

Програмою передбачено 5 класів осередків дозвілля. Від невеличких найпростіших до комплексів з повноцінною інфраструктурою. Проєктування триватиме за модульним принципом на основі типових малих архітектурних форм. В залежності від класу того чи іншого пункту обираються конкретні модулі. Це мінімізує витрати, бо замовляти однотипні конструкції дешевше. Це спрощує обслуговування. Це гарантує довговічність та безпечність конструкцій.

Пілотний проєкт з будівництва типових малих архітектурних форм запускається на базі Столичного лісового офісу.

Де збираємось розміщувати нові рекреаційні пункти? Як правило, обираємо локації на основних автошляхах. Там, де люди зазвичай шукають місце, де залишити автомобіль, щоб знайти мальовничу галявину для пікніка або відпочинку на природі. На даний час філії ДП «Ліси України» вже проводять роботи з розчищення та облаштування ділянок під будівництво, проведення комунікацій. Вперше великі рекреаційні центри з повним комплексом інфраструктури з’являться у східних та південних регіонах.

Фото: надане Юрієм Болоховцем

Інформацію про кожний пункт, перелік послуг та маршрут проїзду розміщено на нашому сайті.

Звідки візьмемо інвестиції? Наразі ми вкладаємо власні фінансові ресурси, бо віримо у цей проєкт, знаємо, що цей формат працює та дає результат. Проте вже починаємо пошук зовнішніх інвестицій, взаємодію з міжнародними партнерами України. Бо це проєкт не про організацію відпочинку, а про порятунок лісів та збереження життя та здоров’я людей.

Щоб не витрачати мільйони на протезування, інвестуймо у безпечне дозвілля!

Чи здатний рекреаційний пункт бути самоокупним? Так. За досвідом волинських лісівників, які вже створили низку дуже красивих рекреаційних комплексів, термін окупності великого об'єкта з повною інфраструктурою складає 5-6 років.

Звичайно, багато залежить від локації, але важлива й ефективність господарювання. Чим більше перелік послуг, асортимент продукції, тим більша кількість відвідувачів. Тим швидше повертаються інвестиції. Ніхто не забороняє влаштувати у пункті рекреації навіть контактний зоопарк.

Якщо говорити про невеличкі пункти (1—2-го класу) з мінімальним переліком обладнання та без додаткових послуг, то їхня економічна модель ще обговорюється. Наша команда відкрита до пропозицій та ідей. Єдина умова — відвідування має бути безоплатним. Це загальний принцип.

Фото: надане Юрієм Болоховцем

Проте, на нашу думку, дотації в облаштування та обслуговування маленьких пунктів окупаються за будь-яких умов внаслідок зменшення кількості пожеж.

В умовах замінування лісів боротьба з пожежами взагалі стає надскладною проблемою. Тут зменшувати ризики набагато дешевше, ніж ліквідовувати наслідки.