"Нова пошта" відкриє перші відділення у Чехії

Українська логістична компанія "Нова пошта" у червні відкриє свої перші відділення у Чехії.
Про це сказав СЕО Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук, повідомляє Forbes.
"Вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки, документи, вантажі із України через "Нову Пошту", - сказав він.
Перші два відділення Nova Post відкриють у Празі, йдеться про поштове (до 30 кг) і вантажне відділення, у якому можна відправляти й отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.
За словами Стеренчука, наступним після Праги буде місто Брно.
Раніше повідомлялось, що компанія "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.