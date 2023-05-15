"Нова пошта" відкриє перші відділення у Чехії

Два відділення відкриють у Празі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" у червні відкриє свої перші відділення у Чехії.

Про це сказав СЕО Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук, повідомляє Forbes.

"Вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки, документи, вантажі із України через "Нову Пошту", - сказав він.

Перші два відділення Nova Post відкриють у Празі, йдеться про поштове (до 30 кг) і вантажне відділення, у якому можна відправляти й отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

За словами Стеренчука, наступним після Праги буде місто Брно.

Раніше повідомлялось, що компанія "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.