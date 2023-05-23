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Озброєння для ЗСУ тепер купуватиме Агенція оборонних закупівель

Відповідну постанову ухвалив уряд.

Озброєння для ЗСУ тепер купуватиме Агенція оборонних закупівель
Фото: Міноборони

Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

В свою чергу, заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція. За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні Сили України.

Наразі Міністерство оборони залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

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Нагадаємо, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони і Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про наміри, що описує підтримку, яку Агенція отримає від NDMA для створення організації закупівель оборонних матеріалів. 

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