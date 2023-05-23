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Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги

Серед іншого уряд Німеччини передав Україні РЛС повітряного спостереження TRML-4D.

Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги
Фото: Hensoldt

Серед переданої Україні Німеччиною чергової партії військової допомоги є РЛС, мостоукладчики, безпілотники тощо.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зокрема, уряд Німеччини передав Україні радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D. Вона забезпечує виявлення і супроводження близько 1,5 тис. цілей (наприклад, крилаті ракети і літаки та вертольоти) в радіусі до 250 км.

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Також Німеччина також передала Україні дві мостоукладальні машини Biber та три мобільні системи розмінування.

Україна отримала 46 розвідувальних безпілотників Vector, вісім засобів протидронної боротьби та систему радіоелектронної розвідки.

Крім того, Німеччина передала шість прикордонних автомобілів, два ваговози 8х6, п’яти сідельних тягачів із напівпричепами, 34 пікапи і вісім ваговозів Zetros.

Раніше повідомлялось, що Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

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