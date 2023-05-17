Німеччина не планує брати участь у "авіаційній коаліції"

Шольц сказав, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах і протиповітряній обороні.

Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesshau.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи буде Німеччина брати участь у запланованій міжнародній "авіаційній коаліції", канцлер відповів, що "питання не настільки актуальне".

Шольц сказав, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні "діючої системи ремонту" і протиповітряній обороні. Він підкреслив, що ці речі "дуже важливі" для здатності України захистити себе і Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих областях.

Також він заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання літаків Україні.

Нагадаємо, що голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

Великобританія заявила, що готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів.

Нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16. Ці винищувачі не лише наблизять перемогу та збережуть інші західні ресурси, але й врятують багато життів.