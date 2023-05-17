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Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29

При цьому можливість передачі F-16 Польща поки не розглядає, бо їх у країни занадто мало. 

Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29
МіГ-29МУ2 під час льотних випробувань
Фото: defence-ua.com

Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. 

Про це повідомляє РБК-Україна. 

"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи. 

За його словами, Польща входить до трійки країн разом із США та Великобританією, які найбільше допомагають Україні.

Також Дуда прокоментував можливу передачу F-16 для України. За його словами, у Польщі зараз занадто мало літаків, щоб вона могла їх передати.

"Та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - заявив президент Польщі.

Нагадаємо, 8 травня польський міністр оборони заявив, що його країна надіслала Україні 10 МіГ-29. Під час візиту Маріуша Блащака до Канади йшлося про подальшу підтримку України.

Раніше уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну. До цього радник польського президента з питань безпеки заявив, що у Польщі перебуває десяток літаків.

Українські Повітряні сили заявили, що надання Польщею МіГ-29 їх посилить, але для переваги України в повітрі треба F-16.

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