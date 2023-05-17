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У Херсоні медсестра передавала ФСБ інформацію про українських військових, — прокуратура

Наразі жінку взяли під варту. Їй інкримінують державну зраду.

У Херсоні медсестра передавала ФСБ інформацію про українських військових, — прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні медсестру підозрюють у тому, що вона передавала ФСБ РФ інформацію про українських військових. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевій мешканці у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, медсестра однієї місцевої лікарні після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора. Через месенджер вона передавала своєму знайомому - представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування в медустанові. 

Зазначається, що вона також надала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки ЗСУ та сил оборони. Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також коригування обстрілів. 

У жінки вилучено мобільний телефон з доказами причетності до протиправної діяльності. 

Нагадаємо, у травні на Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв. Батько і син готуватися втекти на окупованому частину області.

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