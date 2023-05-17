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Швейцарія арештувала 113 млн доларів компаній Жеваго

Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони.

Швейцарія арештувала 113 млн доларів компаній Жеваго
Фото: Телеграф

Швейцарія арештувала 113 млн доларів компаній екснардепа Костянтина Жеваго

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

“ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань”, - йдеться в повідомленні.

Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

У відомстві нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі кв м.

Зазначається, що ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. В результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю.

У березні суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго. Як ідеться в документі, "суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту".

Прокурор Французької Республіки планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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