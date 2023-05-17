​Учора ворог обстріляв 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області, є поранені

Протягом минулої доби російська армія обстріляла 16 найближчих до лінії фронту міст і сіл Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова ОВА Юрій Малашко.

Згідно з повідомленням, росіяни за добу завдали 88 ударів, здійснили 81 артобстріл Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Малинівки, два удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, чотири атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці. Зафіксовані руйнування 51 цивільного об'єкту: автомобілів, будинків тощо.

Фото: Юрій Малашко

"48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі", – зазначив Малашко.

В полі неподалік села Успенівка дістали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російська армія захопила частину Запорізької області. Обласний центр окупанти захопити не змогли, але регулярно обстрілюють його та інші населені пункти регіону. У квітні й травні 2023-го практично щодоби в регіоні фіксують десятки російських обстрілів і авіаударів. Так,14 травня ворог завдав 84 удари по найближчих до лінії фронту містах і селах Запорізької області.