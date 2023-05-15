Учора ворог обстріляв з артилерії і авіації 19 прифронтових населених пунктів Запоріжжя

Минулої доби ворог завдав 84 удари по найближчих до лінії фронту містах і селах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора росіяни завдали 77 ударів з артилерії, три – з авіації, три – з РСЗВ та один – з БПЛА. Під обстрілами перебували 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове тощо.

“Вночі вгатили в центр багатостраждального Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Фахівці приборкали полум'я”, – зазначив Малашко.

Наразі зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російська армія захопила частину Запорізької області. Обласний центр окупанти захопити не змогли, але регулярно обстрілюють його та інші населені пункти регіону.

У квітні й травні 2023-го практично щодоби в регіоні фіксують десятки російських обстрілів і авіаударів. Так, учора зранку ворожа артилерія атакувала село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка.