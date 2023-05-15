У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ворог обстріляв з артилерії і авіації 19 прифронтових населених пунктів Запоріжжя

Зафіксували 26 руйнувань цивільної інфраструктури.

Учора ворог обстріляв з артилерії і авіації 19 прифронтових населених пунктів Запоріжжя
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Минулої доби ворог завдав 84 удари по найближчих до лінії фронту містах і селах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора росіяни завдали 77 ударів з артилерії, три – з авіації, три – з РСЗВ та один – з БПЛА. Під обстрілами перебували 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове тощо.

“Вночі вгатили в центр багатостраждального Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Фахівці приборкали полум'я”, – зазначив Малашко.

Наразі зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російська армія захопила частину Запорізької області. Обласний центр окупанти захопити не змогли, але регулярно обстрілюють його та інші населені пункти регіону.

У квітні й травні 2023-го практично щодоби в регіоні фіксують десятки російських обстрілів і авіаударів. Так, учора зранку ворожа артилерія атакувала село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies