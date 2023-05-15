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Протягом доби в Херсонській області загинули шестеро цивільних, ще троє – поранені

Росія відкривала вогонь 86 разів. 

Протягом 14 травня російська армія здійснила 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще троє були поранені.

Херсон ворог обстріляв чотири рази (9 снарядів). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Телеграм

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області", – йдеться у повідомленні. 

З деокупованої території області за добу евакуювали 56 осіб.

Нагадаємо, що вчора пʼятеро людей загинули в Херсонській області через детонацію російського снаряду. Ще одна мирна людина загинула внаслідок обстрілу. 

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