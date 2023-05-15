Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів два райони Харківщини, є загиблі

Протягом минулої доби,14 травня, російські окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей”, – йдеться у повідомленні.

У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджені два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Нагадаємо, армія РФ вторглася на територію Харківської області з 24 лютого 2022 року, однак обласний центр росіяни взяти не змогли. Станом на 3 лютого 2023 року під окупацією залишалося 29 населених пунктів області. Окупанти регулярно обстрілюють Харків і щодня – прикордонні населені пункти Харківської області. Так, 13 травня окупаційні війська РФ обстріляли два райони Харківщини, поранення отримали двоє людей.