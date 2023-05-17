​Бельгія готова розпочати льотні навчання для українських пілотів на F-16

Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це заявили в Офісі прем’єр-міністра Марка Рютте.

Як повідомляє TopNews, резидент Володимир Зеленський обговорював питання щодо F-16 із прем'єр-міністрами Бельгії і Нідерландів Александром Де Кроо та Марком Рютте.

"В Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", – заявили в офісі прем'єр-міністра Бельгії.

Нагадаємо, президент Франції Макрон зазначив, що "відкрив двері" для навчання пілотів з України після зустрічі з президентом України Зеленським.

Окрім того, цього літа Велика Британія відкриє початковий етап льотних навчань для українських пілотів. Вони зможуть отримати базову підготовку, йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

F-16 – літак американського виробництва, і для його реекспорту потрібен дозвіл США. Вашингтон поки не погодився надати свої винищувачі українцям. Отримання американських винищувачів F-16 є одним із головних прохань України. Київ наголошує, що вони потрібні для одержання переваги над ворогом у повітрі.