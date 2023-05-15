Влітку Британія почне програму тренування українських пілотів

Цього літа Велика Британія відкриє початковий етап льотних навчань для українських пілотів. Вони зможуть отримати базову підготовку, йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

Британці адаптують програму, за якою навчаються їхні пілоти, аби українські військові отримали навички пілотування інших типів літаків.

"Ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці з іншими країнами для забезпечення літаками F16 – винищувачами, які вибирає Україна", – йдеться на сайті уряду.

Наступного місяця Велика Британія також проведе конференцію з відновлення України, щоб активізувати міжнародні інвестиції для підтримки відновлення.

За рік повномасштабної війни Британія надала Україні військову підтримку на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – більше, ніж будь-яка інша країна, крім США. Прем’єр-міністр зобов’язався зберегти цей рівень підтримки цього року.

У 2023 році Великобританія уже надала ескадрилью основних бойових танків Challenger 2, самохідні гармати, сотні бронетехніки та складні ракети, зокрема Starstreak і Storm Shadow.

Сьогодні британський уряд оголосив про надання далекобійних дронів з дальністю враження понад 200 кілометрів. Сотні таких безпілотників надішлють в Україну вже в найближчі місяці.

Отримання американських винищувачів F-16 є одним із головних прохань України. Київ наголошує, що вони потрібні для одержання переваги над ворогом у повітрі. Літаки британського виробництва Лондон українцям не надсилатиме. Речник премʼєр-міністра Ріші Сунака пояснював, що причиною є складність цих літаків та довге навчання. 35 місяців – це ще найкоротша навчальна програма для нового пілота. Поточна програма підготовки швидкісних реактивних літаків Великобританії триває п’ять років.

Повітряні сили Великої Британії не експлуатують F-16, на озброєнні перебувають Eurofighter Typhoon та F-35B Lightning. Тому власних винищувачів британці передати не зможуть, однак докладатимуть зусиль, аби Україна отримала їх від інших партнерів. За даними ЗМІ, члени оборонного комітету парламенту Британії запропонували надіслати винищувачі Typhoon країнам НАТО, які би натомість дали свої бойові літаки Україні.