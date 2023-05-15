Нова повітряна кампанія РФ зосереджена на Києві та військово-промслових об’єктах у глибокому тилу, − ISW

Дедалі регулярніші атаки безпілотниками та ракетами є частиною нової тактики Росії, спрямованої на зниження здатності українців вести майбутній контрнаступ.

Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на атаках на Київ та українські військово-промислові і матеріально-технічні об’єкти у глибокому тилу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дедалі регулярніші атаки безпілотниками та ракетами, ймовірно, є частиною нової тактики Росії, спрямованої на зниження здатності українців вести майбутній контрнаступ.

З 19 квітня російські війська завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо в тилу.

Зараз російські війська використали значно менше високоточних ракет, порівнюючи з невдалою кампанією проти критичної інфраструктури України з осені 2022 року до зими 2023 року. Раніше ISW писало, що російські війська, ймовірно, витратили значну частину таких ракет.

Натомість російські сили значною мірою покладаються на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed, щоб виснажити українську систему ППО, хоча українські сили стали ефективніше збивати дрони.

“Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу”, − зазначили в ISW.

Передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська вже стурбовані поточними можливостями України для проведення контрнаступальних операцій. Однак результати російських ударів загалом не матимуть суттєвого впливу на контрнаступ, вважають аналітики.

Нагадаємо, у суботу Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні безпілотники “Shahed-136/131”. 18 із 23 дронів наші захисники знищили. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Більше 30 цивільних осіб отримали поранення.