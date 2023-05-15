Головне за ніч. Понеділок, 15 травня

46 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, ворожі обстріли, Зеленський в Лондоні, президентські вибори в Туреччині.

Сьогодні вночі російські терористи вчерговe атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Учора противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та знищили БпЛА “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 199 460 окупантів. Отже, позначку в 200 тисяч може бути подолано вже завтра. Учора Збройні сили знищили близько 580 військових РФ, три танки, два засоби ППО, три ракети і 24 безпілотники.

Про інші втрати противника – в новині.

Просування захисників на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута. Однак це лише частковий успіх, операція з оборони міста триває.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський.

"Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", – зазначив він.

Сирський додав, що всі необхідні для оборони рішення ухвалені.

14 травня російська армія здійснила 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще троє були поранені.

Херсон ворог обстріляв чотири рази (9 снарядів).

Минулої доби,14 травня, російські окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

“Під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей”, – повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він зустрінеться у Лондоні із премʼєром Ріші Судаком і обговорить розширення спроможностей України.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Він уточнив, що зустріч із очільником британського уряду буде і тет-а-тет, і разом із делегаціями. "Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", – написав він.

До Лондона президент прибув із Парижа, де він мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Візит до Франції був здійснений одразу після поїздки до Німеччини та Італії. Берлін і Рим Зеленський відвідав уперше за час повномасштабної війни, а в Парижі і Лондоні уже був у лютому.

За попереднім підрахунком, чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має перевагу в понад 2 млн голосів, але цього недостатньо, щоб перемогти за один тур. Найбільш ймовірно, що йому доведеться змагатися з основним конкурентом, Кемалем Киличдароглу, який має найширшу в історії країни підтримку опозиційних партій, пише Bloomberg.

Підрахунок 98% голосів показав, що Ердоган має 49,3%, а Киличдароглу – 45%. Третій кандидат, Сінан Оман, має 5,2%. Для перемоги в першому турі потрібно 50%. Якщо другий тур оголосять, він пройде 28 травня.

Докладніше – в нашій новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!