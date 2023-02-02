Британія пояснила, чому не даватиме Україні своїх винищувачів

Речник премʼєр-міністра Ріші Сунака пояснив, чому Лондон не надсилатиме Україні винищувачі британського виробництва. За його словами, причиною є складність літаків та довге навчання, пише The Guardian.

"Ми продовжуватимемо прислухатися до українців та розглядатимемо, що є правильним у довготривалій перспективі", – зазначив речник.

Він додав, що 35 місяців – це ще найкоротша навчальна програма для нового пілота. Поточна програма підготовки швидкісних реактивних літаків Великобританії триває п’ять років.

Нагадаємо, колишній британський премʼєр Борис Джонсон закликав союзників надати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки це можливо.

Запит на винищувачі активізувався після того, як Україні вирішили надати сучасні бойові танки – озброєння, яке протягом всього часу повномасштабного вторгнення відкидалося Заходом.