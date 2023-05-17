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У Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття

Це рішення Ради оборони міста Києва почне діяти з 22 травня.

У Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття
Фото: Макс Требухов

У Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

“У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Нагадаємо, у Києві перевірять усі укриття після скарг мешканців. До КМВА надійшли численні скарги щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки.

Вночі 16 травня росіяни атакували Україну ракетами різних типів. Падіння уламків було зафіксоване у п'яти районах Києва. Повідомлялося про трьох потерпілих.

Атака була здійснена з північного, південного та східного напрямків. Усі ворожі ракети, зокрема шість "Кинджалів", знищила ППО.

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