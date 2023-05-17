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Ворог дещо просувається у Бахмуті, – Маляр

Захисники утримають звільнені 20 кілометрів кілометрів у передмісті. 

Ворог дещо просувається у Бахмуті, – Маляр
Фото: тг-канал Сирський

У передмісті Бахмута ЗСУ утримують майже 20 квадратних кілометрів, які були звільнені останніми днями. На окремих ділянках захисники просуваються. 

У самому Бахмуті тривають запеклі бої. Ворог дещо просувається, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

"Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", – зазначила вона. 

За даними розвідки Міноборони Британії станом на 16 травня, ПВК “Вагнера” продовжує зачистку українських позицій у центрі міста Бахмут. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.

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