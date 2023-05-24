Голову уряду Данії Фредеріксен розглядають як претендентку на посаду лідера НАТО, - ЗМІ

Сама прем'єр-міністерка Данії раніше наполягала, що не є кандидатом.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен стала серйозним претендентом на посаду голови НАТО.

Про це повідомляє Politico.

“Вашингтон оголосив, що президент Джо Байден прийме Фредеріксен наступного місяця, що розпалило балачки в штаб-квартирі НАТО про те, чи підтримають США лідера Данії на посаді в НАТО, яка традиційно належить європейцю, але потребує благословення Вашингтона”, - йдеться у повідомленні.

Такі розмови тривають на фоні того, що наприкінці вересня нинішній генеральний секретар Єнс Столтенберг має залишити свою посаду. Втім, є можливість, що він залишиться на посаді ще кілька місяців, якщо лідери альянсу не зможуть домовитися про заміну.

Данію наразі розглядають як країну, котра займає в альянсі середню позицію. Вона є сильною прихильницю України, але не є такою яструбиною, як деякі країни на сході НАТО.

“Я думаю, що вона є серйозним кандидатом”, - сказав на умовах анонімності один із західноєвропейських дипломатів.

Цю ж думку підтримав високопоставлений дипломат із Центральної Європи, котрий повідомив, що кандидатуру Фредеріксен серйозно розглядають низка більших союзників.

Проти кандидатури Фредеріксен може зіграти те, що вона походить із країни, яка нещодавно обіймала цю посаду. Колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО з 2009 по 2014 рік.

“Не всі союзники можуть бути раді бачити ще одного кандидата від північної країни”, - сказав західноєвропейський дипломат.

Крім того, Данія також відстає у витратах на оборону - у 2022 році на оборону Копенгаген витратив лише 1,38% економічного виробництва, що не досягає 2%, що зазначено як бажаний рівень для країн альянсу.

Також незрозуміло, коли Фредеріксен буде доступна для цієї посади.

Сама прем'єр-міністерка Данії наполягала минулого місяця, що вона не є кандидатом.

Деякі офіційні особи зазначають, що серед можливих кандидатів є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас також часто згадується як претендент.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.