Білогорівка наразі майже стерта вщент, і оборонні дії тут даються нашим військовим дуже важко.

На Луганському напрямку ситуація за останній тиждень була найбільш напруженою в Серебрянському лісництві та в Білогорівці.

Про це поінформувала пресслужба Національної гвардії України.

“Ситуація на Луганському напрямку в останній тиждень найбільш напружена на Серебрянському лісництві та власне самій Білогорівці. Сьогодні цей населений пункт Луганщини (Білогорівка — ред.) є останнім найбільшим селищем, контрольованим українськими військовими”, - заявили у НГУ.

Зазначається, що Білогорівка з червня 2022 року знаходиться під контролем українських військових. Оборону Білогорівки з листопада минулого року здійснюють нацгвардійці бригади “Буревій” (у складі “Гвардії наступу”).

“Захисники називають її (Білогорівку — ред.) форпостом Луганщини, оскільки її контроль дозволяє розосередити велику чисельність росіян на декількох напрямках на сході”, - поінформували у пресслужбі.

За даними НГУ, Білогорівка наразі майже стерта вщент, і оборонні дії тут даються нашим військовим дуже важко, бо майже всі високі будівлі, які можна використовувати для спостереження та ведення вогню, були зруйновані.

Фото: НГУ

Фото: НГУ

Фото: НГУ

Нагадаємо, що за даними ОВА, на тимчасово окупованій території Луганської області загарбники готуються до оборони.

Минулої доби ворог намагався штурмувати Білогорівку, наземні атаки росіян підтримувалися артилерією та авіацією, але успіху вони не досягли. Артилерійських та мінометних обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Невське. За добу противник здійснив 95 обстрілів (418 снарядів).