Прем’єр-міністерка Данії спростувала інформацію про її амбіції на посаду генсека НАТО

"Я не претендую на іншу роботу".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона претендує на посаду генерального секретаря НАТО попри інформацію оприлюднену нещодавно інформацію у ЗМІ.

Про це пише TV2 Nyheder.

“Я прем'єр-міністерка Данії і сподіваюсь залишатись нею”, – сказала Фредеріксен.

Зазначимо, чутки про можливе призначення Фредеріксен очільницею Північноатлантичного альянсу з'явилася перед її візитом до США 5 червня, де запланована її зустріч з президентом Джо Байденом.

“Я припускаю, що ми будемо обговорювати Вільнюський саміт (НАТО, − ред.), але я не претендую на іншу роботу, крім тієї, яку виконую як прем'єр-міністр Данії”, – сказала вона.

Нагадаємо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг перебуває на посаді з 1 жовтня 2014 року, він мав піти з неї ще минулого року. Але через напад РФ на Україну термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.