Немає сенсу обговорювати членство України у НАТО без її перемоги у війні як суверенної нації, − Столтенберг

Він очікує, що Альянс погодить багаторічну програму для України, яка передбачатиме перехід України від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.

Про це він заявив на Демократичному саміті в Копенгагені, пише The Guardian.

Водночас Генсек підкреслив, що немає сенсу обговорювати “коли і як Україна може стати членом альянсу”, якщо вона не переможе у війні “як суверенна незалежна нація Європи”.

“Союзники по НАТО під час зустрічі у липні, глави держав і урядів надішлють дуже чіткий меседж про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами”, − додав Столтенберг.

Він очікує, що Альянс погодить багаторічну програму для України, яка передбачатиме перехід України від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, а також допоможе Києву стати повністю сумісними з блоком.

“І, звичайно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО”, − підкреслив Столтенберг.

“Коли справа доходить до членства. Я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це було сказано кілька разів. Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими”, − додав Генсек.

За його словами, всі союзники погодяться, що найнагальніше завдання зараз − забезпечити перемогу України і те, що президент Путін не виграє цієї війни.

“Тому що лише у тому разі, якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу”, − підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, американська газета Washington Post написала, що зараз тривають перемовини членів НАТО щодо визначення наступних кроків на шляху приєднання України до Західного альянсу. Країни-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ має стати членом організації Північноатлантичного договору. Однак посадовці блоку заявили виданню, що, попри підтримку, члени досягли консенсусу − у липні Україна запрошення про приєднання до блоку не отримає.

Водночас країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках на шляху до цієї мети, включно з визначенням часових рамок для вступу. Зі свого боку Сполучені Штати та низка західноєвропейських краї виступають за менші кроки, зокрема створення органу НАТО-Україна або розширення технічної підтримки НАТО оборонного сектору України.