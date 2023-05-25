Також ішлося про започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, котрий перебуває з візитом в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків "Леопард-2".

Також глава держави подякував за лідерство Швеції у формуванні "коаліції БМП CV-90", яка дозволить суттєво посилити оборонні спроможності захисників України на полі бою.

Сторони обговорили можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Швеція дозволить українським пілотам попрактикуватися на своїх винищувачах Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.

На початку травня міністр оборони Олексій Резніков обговорив із Полом Йонсоном зміцнення можливостей української армії.