Зеленський підписав два закони, які спрощують проходження військово-лікарських комісій

Тепер комісії можуть створювати на базі закладів державної та комунальної власності.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які спрощують проходження військово-лікарських комісій.

Це відображено на порталі українського парламенту.

Закон №9158 про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних Сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану і закон №9154 про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій) дозволяють збільшити кількість ВЛК. Тепер комісії можуть створювати на базі закладів державної та комунальної власності. А для отримання довідки про поранення не обов'язково проводити службове розслідування.

Нагадаємо, за ці закони народні депутати проголосували 2 травня. До цього Кабмін ухвалив постанову щодо впровадження нового пакета в рамках програми медичних гарантій. Він передбачає проведення медичних оглядів командами лікарів ВЛК, які утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.