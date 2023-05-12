ВЛК можна буде пройти у близько 500 цивільних медзакладах, - МОЗ

Кількість та перелік цивільних медзакладів, на базі яких функціонуватимуть позаштатні ВЛК, визначає керівництво військових адміністрацій.

Уряд впроваджує новий пакет “Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки” у межах Програми медичних гарантій. Він має на меті забезпечити оплату медоглядів командами лікарів у цивільних медзакладах для оцінювання придатності до військової служби.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Очікується, що в межах пакету буде законтрактовано близько 500 медзакладів.

МОЗ уточнює, що кількість та перелік цивільних медзакладів, на базі яких функціонуватимуть позаштатні ВЛК, визначає керівництво військових адміністрацій з урахуванням поточного навантаження.

Після цього Національна служба здоровʼя укладає договори з цими закладами та забезпечує оплату наданих послуг.

Усі послуги, які входять до пакета, безоплатні для військовозобов'язаних, які проходять ВЛК.

Зокрема, коштом держави покривається:

проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

направлення особи за наявності показань в інші медзаклади для проведення необхідних консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги (у разі потреби);

оформлення проєктів довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я особи.

Цивільні медзаклади залучаються, щоб розвантажити гарнізонні та госпітальні ВЛК. Йдеться про проходження ВЛК після отриманих поранень, травм чи захворювань під час військової служби, або продовження лікування (надання відпустки).

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 2 травня проголосувала за Закон №9154 про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій).

Закон “передбачає внесення зміни до частини другої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою доповнення переліку закладів охорони здоров’я, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, новим пунктом про можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я”, - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, LB вже докладно писав про реформу ВЛК.