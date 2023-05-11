Чи був шанс у Брюса Вілліса, Джека Ніколсона та Верни Блум попередити деменцію?

За даними ВООЗ, 55 мільйонів людей у світі живуть з деменцією. Як виявити ранні прояви та запобігти розвитку цього синдрому? Розповідає команда громадської спілки «Твій сімейний лікар».

На початку 2023 року Брюсу Віллісу діагностували деменцію. Актор спочатку втратив навички розмовляти, а згодом почав страждати на провали у пам’яті. Живе з деменцією й актор Джек Ніколсон, який вже кілька років боїться виходити зі свого будинку в Лос-Анджелесі. Ніколсон не впізнає родичів та близьких, він втратив відчуття простору та часу. На деменцію страждали й актор Шон Коннері, акторки Чарміан Карр та Верна Блум. А також мільйони інших людей по всьому світу. Коли бачимо, що деменцію мають відомі люди, то розуміємо, що вона може проявитись у будь-кого. Розповідаємо, як розпізнати деменцію та загальмувати її розвиток.

Що таке деменція?

Деменція — це синдром старіння мозку. У людини поступово погіршується пам’ять, втрачаються часові межі, зникає здатність проводити найлегші математичні обрахунки. На пізніх етапах людина починає погано говорити, має проблеми з ясністю суджень, часом не може ходити. Все це супроводжується стрибками настрою, відсутністю мотивації та втратою емоційного контролю.

Чому виникає деменція?

Найчастіше через вік — зазвичай деменція починає проявлятись після 65 років. На розвиток синдрому може вплинути й генетика. Приміром, якщо у ваших кровних родичів була деменція, ймовірно, вона проявиться й у вас. Також на розвиток синдрому впливають серцево-судинні захворювання, перенесені інсульти та інфаркти. У молодих людей, які мають травми чи пухлини мозку, теж може виникати деменція.

Як розпізнати деменцію?

Розкажемо про «маячки», що допоможуть виявити ранні прояви деменції. Стежте за цими проявами у себе та близьких, щоб вчасно звернутися по допомогу.

Втрата пам’яті. Ви почали забувати важливі дати та події, у голові не тримається інформація, яку ви щойно почули чи вивчили. Аби щось пригадати, ви переглядаєте нотатки, чи перепитуєте інших людей. Вам важко виконувати хатні справи. Інколи ви не пам’ятаєте дорогу додому. Ви почали забувати ім’я сусідки, або ж назву магазину, в який ходите щодня. Якщо ви постійно страждаєте від цих симптомів — звертайтесь до лікаря чи лікарки. А прості шляхи покращення пам‘яті знайдете ось тут. Наші лікарі та лікарки пояснили, чому медикаментозна терапія тут не зарадить.

Розсіяність. Вам важко концентруватись. Складно виконати прості математичні розрахунки. До прикладу, обчислити вартість комунальних послуг чи порахувати гроші.

Погіршення зору. Вам складно читати, слова не затримуються в голові, одне просте речення чи абзац ви можете перечитувати декілька разів, так і не зрозумівши написаного. Вам важко розрізняти кольори та дорожні знаки.

Загублені речі. Ви часто забуваєте, куди поклали ключі, телефон, гаманець тощо. Знаходите ці речі у дивних місцях: шафі для одягу, холодильнику чи пральній машині.

Соціальна байдужість. Вам більше не цікава робота, родина, друзі. Ви все частіше боїтесь виходити на вулицю. Ви відчуваєте дратівливість і байдужість, ці стани змінюють один одного декілька разів на день.

Що робити, якщо ви виявили ці «маячки» у себе чи близьких?

Зверніться до сімейного лікаря чи лікарки за допомогою. Для діагностики вам проведуть тести на увагу, пам’ять та інші когнітивні характеристики. Інколи людям пропонують додаткове обстеження мозку за допомогою комп’ютерної чи магнітно-резонансної томографії.

Деменція — невідворотний процес, але його можна сповільнити. Допоможуть заходи, які загальмують порушення роботи мозку та покращать якість життя. Тож деменцію важливо попереджати, або виявляти її на етапах перших проявів.

Профілактика деменції

Запобігти розвитку синдрому можна ще замолоду. Для цього потрібно займатися спортом хоча б тричі на тиждень. Також необхідно відмовитися від споживання цукру у великій кількості. Контролюйте свою вагу та за потреби корегуйте її з сімейним лікарем чи лікаркою. Слідкуйте за артеріальним тиском, рівнем холестерину та проявами депресії.

Не забувайте й про соціальну активність. Багато спілкуйтесь, відвідуйте музеї, дивіться пізнавальні фільми, читайте книжки та періодичні видання. Одним словом, робіть все, що тренує ваш мозок та сповільнює його старіння.

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