У голлівудського актора Брюса Вілліса прогресує деменція

Торік навесні йому діагностували афразію, коли людина не може сприймати чужу мову.

Знаменитому голлівудському актору Брюсу Віллісу нещодавно діагностували лобово-скроневу деменцію – це серйозне та невиліковне захворювання мозку, що негативно впливає на розумові здібності.

Про це пише “Голос Америки”.

Захворювання поступово прогресує.

Родичі актора повідомили про це в четвер, майже через рік після того, як зірка бойовиків “Міцний горішок” пішов з кіно через афразію – цей стан може бути одним із симптомів деменції, при якому людина не здатна розуміти чужу мову.

“З того часу, як навесні 2022 року Брюсу діагностували афразію, його стан прогресував, і тепер у нас є більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням – лише один із симптомів захворювання, з яким зіткнувся Брюс. Хоча це й болісно, отримання чіткого діагнозу викликало полегшення”, – йдеться у заяві.

Зараз не існує методів лікування цієї хвороби.

Сім'я актора сподівається, що діагноз Вілліса, якому виповнилося лише 67 років, приверне більше уваги до боротьби з ЛСД.

“У міру прогресування стану Брюса ми сподіваємося, що вся увага засобів масової інформації зосередиться на тому, щоб пролити світло на цю хворобу, яка потребує набагато більшої уваги та досліджень”, – йдеться у заяві.

Лобно-скронева дегенерація викликається прогресуючою загибеллю нервових клітин у лобових частках мозку або його скроневих частках.

Сім'я Вілліса вважає, що якби актор міг би використати свій голос, він привернув би увагу людей до деменції і того, як допомогти іншим хворим.

Нагадаємо, у січні померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида.