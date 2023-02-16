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У Довженко-Центрі пройшов черговий обшук

СБУ вилучило кадрові накази та договори оренди.

У Довженко-Центрі пройшов черговий обшук
Фото: kievvlast.com.ua

15 лютого у Довженко-Центрі відбувся обшук, який провели співробітники Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба ДЦ.

Обшук відбувся у стосунку до провадження, відкритого проти очільниці ДЦ Олени Гончарук напередодні конкурсу, в якому вона перемогла.

У ході обшуку, незважаючи на заперечення співробітників Довженко-Центру і адвоката, СБУ вилучило оригінали всіх наказів з 2021 по 2023 рік, що стосуються кадрових питань, та договори оренди. За інструкцією, ці документи мають зберігатися на підприємстві протягом 75 років.

Раніше, 10 листопада 2022, у Довженко-Центрі проводили обшук співробітники СБУ та прокуратури. Тоді обшук пояснили необхідністю знайти “документи, пов’язані із забудовником”. Натомість правоохоронці вилучили печатку інституції, очевидно, з метою передати її новій в.о. директора, призначеній Держкіно 3 листопада на місце звільненої Гончарук. 9 листопада співробітники Центру не пустили її у приміщення, таким чином висловивши свою незгоду з її призначенням і діями Держкіно, спрямованими на знищення інституції. Згодом печатку повернули у ДЦ.

Нагадаємо, 21 лютого відбудеться нове судове засідання за позовом Довженко-Центру проти наказу Держкіно щодо його реорганізації. 21 лютого також спливає строк, у який очільниця Держкіно Марина Кудерчук має підписати контракт з Оленою Гончарук, яка вдруге перемогла на конкурсі на посаду Генерального директора ДЦ.

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